50 Jahre Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie in Bensheim

Karl Kübel war erfolgreicher Möbelfabrikant. Seine Stiftung in Bensheim (Kreis Bergstraße) fördert seit 50 Jahren Projekte in elf Ländern. Jetzt wird Jubiläum gefeiert.

1972 hat Unternehmer Karl Kübel seine "3K-Möbelwerke" in Bensheim (Kreis Bergstraße) verkauft. Aus dem Erlös und seinem Privatvermögen entstand die Karl Kübel Stiftung. Insgesamt waren das damals rund 72 Millionen D-Mark.

Von den eigenen Eltern geprägt

Die Themen "Kind und Familie" lagen dem Gründer sehr am Herzen, sagt sein Großneffe Matthias Wilkes, ehemaliger Landrat des Kreises Bergstraße und heute Vorsitzender des Stiftungsrates. Das Motto zum 50-jährigen Jubiläum passenderweise: "Familie zählt!".

"Er hat gesagt: Ohne das, was meine Eltern mir als kleiner Junge vermittelt haben, wäre ich kein erfolgreicher Unternehmer und Stifter geworden."

Seit 1972 setzt sich die Stiftung deshalb im In- und Ausland für Kinder und Familien ein.

Projekte in Indien und auf den Philippinen

In Indien hat die Karl Kübel Stiftung ein eigenes Bildungsinstitut. Sie fördert Ausbildungsmöglichkeiten für Frauen, Berufsausbildungszentren für Jugendliche und Schulen. Letztere waren in Indien während der Corona-Pandemie für über ein Jahr geschlossen, sagt Daniel Heilmann, der sich bei der Stiftung um Entwicklungszusammenarbeit kümmert.

"Unsere Partnerschulen konnten teilweise Home Schooling ermöglichen oder Unterricht im Freien, mit Abstand und Masken."

Unterstützung für Familien in Deutschland

Auch in Deutschland gibt es viele Projekte. Zum Beispiel niedrigschwellige Angebote für Eltern mit ganz jungen Kindern, sagt Katharina Gerarts aus dem Vorstand der Karl-Kübel-Stiftung. Die Stiftung ist aber auch in der Fort- und Weiterbildung aktiv. In Hessen, Thüringen und Bremen beispielsweise werden Kindertagesstätten zu "Familienzentren" weiterentwickelt, so die Stiftung.

Jubiläum wird gefeiert

Im Jubiläumsjahr gibt es verschiedene Aktionen und Veranstaltungen. Regelmäßig stellt die Karl Kübel Stiftung auf ihrer Internetseite und in den sozialen Medien Menschen und Projekte vor.

Drei Preise werden vergeben

Am 22. März wird der "Fairwandler"-Preis an junge Initiativen verliehen, die sich für eine gerechtere Welt einsetzen. Im September folgen die Verleihung des Karl Kübel Preises sowie des Dietmar Heeg Medienpreises.

Bensheimer Karl-Kübel-Preis 2021 geht an Friedensnobelpreisträger Yunus

Am Jahrestag der Stiftungsgründung, dem 4. Dezember, ist ein Festakt in Bensheim geplant. Festredner soll der ehemalige Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) sein.