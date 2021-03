Bensheimer Karl-Kübel-Preis 2021 geht an Friedensnobelpreisträger Yunus

Der Karl-Kübel-Preis geht in diesem Jahr an den Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus aus Bangladesch. Die Karl-Kübel-Stiftung aus dem südhessischen Bensheim will damit Yunus' Engagement für Familien auszeichnen.