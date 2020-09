per Mail teilen

Der CDU-Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Heidelberg/Weinheim hat Swetlana Tichanowskaja, Präsidentschaftskandidatin bei den Wahlen in Belarus getroffen - im Exil im litauischen Vilnius. Die Freiheitskämpferin hat ihn zutiefst beeindruckt .

Bei dem Gespräch habe sich Swetlana Tichanowskaja zuversichtlich gezeigt, dass ihre Landsleute weiterhin friedlich demonstrieren werden - trotz der sich zuspitzenden Situation in Minsk, so berichtet der CDU-Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Heidelberg/Weinheim von dem 40-minütigen Gespräch mit der Freiheitskämpferin im litauischen Vilnius.

"Swetlana Tichanowskaja ist in den vergangenen Wochen unbestritten zu einem Symbol von Frieden und Freiheit in ihrem Land, aber auch weltweit geworden. Ihr leidenschaftlicher Kampf für ihr Volk beeindruckt mich zutiefst. Sie gibt Hunderttausenden Menschen die Hoffnung auf Veränderung und eine bessere Zukunft." Karl A. Lamers (CDU)

Karl A. Lamers (CDU) mit Swetlana Tichanowskaja in Vilnius Büro Karl A. Lamers

Karl A. Lamers hat sich als stellvertretender Vorsitzender des Verteidigungsausschusses und Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung der NATO auch mit dem litauischen Außenminister getroffen. Am Dienstag trifft er noch den Verteidigungsminister und überreicht den Friedenspreis seiner Stiftung an drei Studenten in Vilnius.