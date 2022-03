Karikaturen im Zoo

per Mail teilen

Karikaturen zu den Problemem unserer Zeit Zoo gibt's ab sofort in einer Sonderausstellung im Heidelberger Zoo zu sehen. Bis Mitte Juni dauert die Sonderausstellung. 40 Karikaturistinnen und Karikaturisten zeigen humorvoll einen kritischen Blick auf die Herausforderungen unserer Zeit. Auf witzige, verblüffende und manchmal erschreckende Weise werden Themen wie Klimawandel, Hunger, Menschenrechte oder Globalisierung dargestellt. Die insgesamt 99 Karikaturen beleuchten die dunklen Seiten des westlichen Lebensstils und konfrontieren die Betrachter mit den Zusammenhängen zwischen Weltpolitik und dem eigenen Verhalten, heißt es in der Zoo-Ankündigung. Die Karikaturen machten tief berührend deutlich, dass jeder etwas tun könne, so Zoodirektor Klaus Wünnemann.