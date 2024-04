Tausende Teilnehmer beim 90. Kardiologenkongress in Mannheim erwartet

Mediziner aus der ganzen Welt reisen am Mittwoch zum Kardiologenkongress in Mannheim an. Ein Thema ist die Behandlung von Herzpatienten mit weiteren Erkrankungen.

Im Congress Center Rosengarten in Mannheim beginnt am Mittwoch der 90. Kardiologenkongress. Erwartet werden Tausende Teilnehmer aus der ganzen Welt. Der Kardiologenkongress findet traditionell in Mannheim und in der Woche nach Ostern statt. Er dauert bis Samstag. Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr das Thema "Schnittstellen der kardiovaskulären Medizin". Konkret bedeutet das: Die Behandlung von Herz-Kreislauf-Patienten mit zusätzlichen Krankheiten, die berücksichtigt werden müssen.

Behandlung von Herzpatienten mit weiteren Erkrankungen

Laut Kardiologen werden Herz-Kreislauf-Patienten immer älter und haben altersbedingt meist noch zusätzliche Krankheiten, wie zum Beispiel eine Nierenschwäche oder eine Lungenerkrankung. Das müssten die Ärzte bei der Behandlung berücksichtigen, erklärt der Leiter der Kardiologie am Heidelberger Uniklinikum, Professor Norbert Frey.

Das Motto soll darauf hinweisen, dass eben auch andere Organsysteme mitbetroffen sein können, beispielsweise bei einer Herzschwäche.

Folglich müssen die Patienten nicht nur von Herzspezialisten, sondern von gleich mehreren Fachärzten behandelt werden. Und das müssten die beteiligten Mediziner stärker beachten bei der Therapie, zum Beispiel wenn es um die Kombination und die Wechselwirkung von mehreren Medikamenten geht.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind Todesursache Nummer eins

Laut aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamts sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Deutschland nach wie vor Todesursache Nummer eins - weit vor Krebs. Laut der Statistikbehörde sterben bundesweit pro Jahr über 350.000 Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen (zum Beispiel Herzinfarkt), bei Krebs sind es gut 230.000 Todesfälle.

Risikofaktor: Cholesterin

Weiteres Thema des Kongresses: Ein hoher Cholesterinspiegel - der auch vererbt werden kann - gilt als Risikofaktor für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung. Genau deshalb fordern Kardiologen, bereits bei den Jugend-Gesundheitsuntersuchungen auch diesen Wert zu messen, also etwa im Alter von 13 Jahren. Vor allem wenn etwa ein Eltern- oder Großelternteil einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt hatte. Denn: Vorsorge und Prävention beginnen nicht erst im Seniorenalter.

So könnten hohe Cholesterinwerte bereits früh behandelt - also gesenkt - werden, erklärt Norbert Frey. Entweder genügt dafür eine Ernährungsumstellung, verbunden mit mehr Bewegung. Oder aber, so der Mediziner weiter, könnten die jungen Patienten die gleichen Medikamente wie die Erwachsenen, nämlich Statine, erhalten.