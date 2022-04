Kapitän Schneider geht von Bord der MS Kurpfalz

Seit 25 Jahren nimmt Kapitän Robert Schneider seine Fahrgäste mit auf den Neckar. Jetzt geht eine Ära zu Ende: Nach dieser Saison wird er von Bord der MS Kurpfalz gehen.

Eigentlich ist alles wie immer an Bord der MS Kurpfalz: Kapitän Schneider begrüßt seine Fahrgäste, lässt sie an Bord kommen - und legt ab. Auf dem Neckar erklärt er über Lautsprecher, woher der Fluss seinen Namen hat - und er macht die Menschen auf Spannendes und Schönes am Flussufer aufmerksam. In solchen Momenten ist Robert Schneider ganz in seinem Element.

Abschiedsstimmung auf der MS Kurpfalz

Der Kapitän aus Mannheim liebt seinen Job und seine Kundschaft. Aber in diesen Tagen schwingt bei ihm auch ein kleines bisschen Wehmut mit - denn es liegt Abschiedsstimmung in der Luft.

"Nach 25 Jahren an Bord tut das schon ein bisschen weh".

Robert Schneider, Kapitän der MS Kurpfalz SWR

Einen Traum erfüllt

47 Jahre seines Berufslebens hat Robert Schneider auf dem Wasser verbracht. Erst war er als Binnenschiffer auf Kies- und Tankschiffen angestellt. Seit mittlerweile 25 Jahren ist er sein eigener Herr und Kapitän des Ausflugsschiffs MS Kurpfalz. Mit dem Sprung in die Selbstständigkeit hat sich der Mannheimer damals einen Traum erfüllt, aber langsam spürt er das Alter, oder wie er es selbst ausdrückt: "Der Zahn der Zeit nagt".

Das 30 Meter lange Fahrgastschiff sucht zurzeit einen neuen Besitzer SWR

Schwierige Suche nach einem Käufer

Es hat ihn Überwindung gekostet, aber inzwischen hat der 63-Jährige beschlossen, dass er nach dieser Saison in den Ruhestand gehen will. Deshalb ist er schon seit einiger Zeit auf der Suche nach einem Käufer für sein Schiff. Das sei allerdings gar nicht so einfach: Die Zeiten seien unsicher und die MS Kurpfalz über eine halbe Million Euro wert. So eine Summe muss man in Pandemie-Zeiten erst einmal investieren, sagt Schneider.

"Man kann ein Schiff nicht einfach so verkaufen wie ein Auto",

Es gebe zwar inzwischen spezielle Internet-Portale für gebrauchte Schiffe und man spreche natürlich auch mit Mitbewerbern. Die Lage sei aber im Moment schwierig. "Man weiß nicht so genau, wo es langgeht", sagt der Kapitän.

Robert Schneider hofft, dass ein junger Binnenschiffer den Betrieb übernehmen will. Es muss jemand vom Fach sein, sagt Schneider. Ein Seiteneinsteiger hätte es aus seiner Sicht schwer. In Rente gehen kann der Kapitän erst, wenn der Verkauf des Schiffes unter Dach und Fach ist. Er braucht den Erlös, um seinen Lebensunterhalt zu finanzieren.

Pläne für die Zukunft

Für die Zukunft hat Robert Schneider schon Pläne. Er will unter anderem im Garten arbeiten. Ganz aufs Wasser verzichten muss er aber auch in Zukunft nicht. "In unserem Garten," sagt er, " haben wir einen kleinen Teich.