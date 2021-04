per Mail teilen

Nachdem Passanten am Sonntag ein herrenloses Kanu auf dem Neckar bei Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis) gemeldet hatten, fehlt von dem Besitzer weiterhin jede Spur. Er habe trotz einer großen Suchaktion bislang nicht gefunden werden können, so die Polizei. Jetzt werden Zeugen gesucht. Das Kanu ist weiß und dunkelrot. Es wurde von der Wasserschutzpolizei Heidelberg sichergestellt. Ein Zweisitzer. Auffällig sei eine große abgedichtete Stelle am Rumpf des Schiffes.