Der Streit um die künftige BUGA-Grünfläche Feudenheimer Au in Mannheim dauert an: Für Sonntag lädt der BUND zu einem Adventsspaziergang in dem Landschafts-Schutz-Gebiet ein, um über die Folgen der geplanten Bebauung zu informieren. Es geht um den Bau eines Radwegs durch die Au und die dafür notwendige Verlegung von 26 Kleingärten in das Landschafts-Schutzgebiet. Mit dem Bau der Garten-Parzellen hat die Stadt bereits begonnen - zum Ärger der Naturschützer. Sie halten das für illegal, denn: Das Planfeststellungsverfahren für den Radweg, der die Verlegung der Kleingärten ja erst notwendig macht, ist noch nicht abgeschlossen. Von der zuständigen BUGA-Gesellschaft heißt es: Der Neubau der Gartenparzellen sei von der unteren Naturschutzbehörde genehmigt und: der Verlauf des Radwegs sei eingehend geprüft worden; deshalb gehe man davon aus, dass er durch das Planfeststellungs-Verfahren genehmigt werde. mehr...