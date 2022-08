Entwarnung nach Bombenfund auf Mannheimer Maulbeerinsel

per Mail teilen

Der jüngste Bombenfund auf der Mannheimer Maulbeerinsel hat sich als ungefährlich herausgestellt. Das teilte die Stadt Mannheim mit. Experten rechnen aber mit weiteren Einsätzen.

Der Kampfmittelbeseitungungsdienst transportierte die "Zerscheller"-Teile der Weltkriegs-Bombe am Donnerstag auf der Mannheimer Maulbeerinsel ab Kampfmittelbergung Lüneburg GmbH

Der neuerliche "Kampfmittel-Verdachtspunkt" auf der Mannheimer Maulbeerinsel wurde am Donnerstag untersucht. Dabei bestätigte sich, was die Experten bereits vermutet hatten: Bei dem Fund handelte es sich um eine ungefährliche, zersplitterte Bombe, so die Stadt Mannheim. Eine Entschärfung oder gar Evakuierung war demnach nicht nötig.

Lediglich "Zerscheller"-Teile gefunden, keine ganze Bombe

Die einzelnen Teile des sogenannten "Zerschellers" sowie weitere kleine Abwurfmunitionen seien vom Kampfmittelbeseitigungsdienst abtransportiert worden. Die Arbeiten an diesem Verdachtspunkt seien damit abgeschlossen.

Erst im Juli wurde auf der Mannheimer Maulbeerinsel eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich entschärft. In unmittelbarer Nähe davon wurden dann diese Woche die Teile gefunden, die sich heute als ungefährlich herausstellten.

Evakuierung nicht erforderlich

Eine Evakuierung der umliegenden Häuser und Wohnungen war deshalb nicht erforderlich. Bereits am Mittwoch hatte der Kampfmittelbeseitigungsdienst erste Vorarbeiten vor Ort erledigt.

Allrdings gehen Fachleute davon aus, dass es mehrere tausend weiterer solcher Verdachtspunkte in Mannheim gibt.