Mehr als ein Jahr nach der fast tödlichen Attacke zweier Kampfhunde auf einen Jugendlichen in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) sind die Tiere eingeschläfert worden.

Wie die Polizei Mannheim mitteilt, hatten dies Experten der Polizeihundestaffel und des Veterinäramtes entschieden. Zuvor waren die beiden nicht vermittelbaren Hunde in einem Tierheim untergebracht gewesen. Weil unklar war, was mit den Tieren geschehen solle, hatte sich das Tierheim an die Stadt Leimen gewandt. Diese hatte daraufhin ein Treffen von den Polizeihundeführern und Mitarbeitern des Veterinäramts vereinbart.

Jugendlicher erleidet schwerste Bisswunden

Die beiden Kampfhunde hatten Pfingsten vergangenen Jahres auf einem Feld bei Leimen einen fahrradfahrenden Jugendlichen attackiert und fast totgebissen. Sie waren von einem anderen Jungendlichen auf den Jungen losgelassen worden. Das Landgericht Heidelberg verurteilte den damals 17-jährigen Täter im vergangenen Dezember wegen schwerer Körperverletzung zu zweieinhalb Jahren Jugendstrafe.

Zwei weitere beteiligte junge Männer wurden zu Bewährungsstrafen verurteilt. Dagegen legten die beiden Rechtsmittel ein. Der Bundesgerichtshof wies eine Revision des Heidelberger Urteils aber als unbegründet ab. Es ist somit rechtskräftig. Somit waren die beiden Kampfhunde kein Beweismittel mehr in dem Fall.

Zuerst hatte die "Rhein-Neckar Zeitung" über dieses Thema berichtet.