Ein Pitbull hat am Dienstagabend einen 17-Jährigen angefallen und verletzt. Nach Angaben der Polizei war der junge Mann in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) unterwegs, als der Hund ihn angriff.

Wie die Polizei mitteilt, trug der Pitbull-Mischling keinen Maulkorb, der Besitzer hielt in nur mit der Hand am Halsband fest. Das Tier riss sich los, vermutlich weil ein anderer Hund bellte. Der Hund fiel den 17-Jährigen an und biss ihm in den Oberarm. Der Pitbull griff noch mal von vorne an. Dabei wurde der junge Mann im Gesicht, am Arm und am Rücken verletzt.

Hundebesitzer kommt zu Hilfe

Der Hundebesitzer kam dem jungen Mann sofort zu Hilfe: Er zog seinen Hund weg und kümmerte sich dann um den Verletzten. Der Verletzte wurde in einer Klinik ambulant versorgt.

Polizei nimmt Ermittlungen auf

Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den Besitzer des Pitbull-Mischlings aufgenommen. Er muss sich wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung verantworten. Außerdem wurde das Landratsamt über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Dort wird geprüft, ob der Hundebesitzer gegen die Polizeiverordnung über das Halten gefährlicher Hunde verstoßen hat. Einige Hunde und Hunderassen unterliegen zum Beispiel einem Maulkorb- und Leinenzwang.