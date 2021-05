Im Waldschutzgebiet Schwetzinger Hardt soll gegen die amerikanische Kermesbeere vorgegangen werden. Die bis zu drei Meter hohe Pflanze breitet sich immer mehr aus und es wird befürchtet, dass sie heimische Arten verdrängt. Ende Mai / Anfang Juni treffen sich rund 200 Freiwillige, um die jungen Triebe der Kermesbeere aus dem Waldboden zu reißen und so eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Initiiert hat die Aktion ein Privatmann, inzwischen sind die regionale Forstverwaltung und die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg mit im Boot. Im Waldschutzgebiet Schwetzinger Hardt sollen neue Strategien zur Zurückdrängung der Pflanze erprobt werden. Die Kermesbeere, ein sogenannter Neophyt, hat sich vor allem in Südwestdeutschland ausgebreitet und vermehrt sich wegen ihrer geringen Ansprüche an die Licht- und Nährstoffversorgung dschungelartig - so die Waldexperten.