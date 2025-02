per Mail teilen

Vor gut einem Jahr ist die Aufklärungskampagne "Umsichtig unterwegs in Mannheim" gestartet. Wie hat sich die Situation für Menschen mit Behinderungen verändert?

Vor etwa 14 Monaten ist die Kampagne "Umsichtig unterwegs in Mannheim" angelaufen. Mit der Aktion wollten die Verantwortlichen vor allem Tipps geben, damit sich alle Menschen sicher im öffentlichen Raum bewegen können. Inzwischen ist die städtische Förderung in Höhe von 60.000 Euro ausgelaufen. Am Montag haben die Beteiligten Bilanz gezogen.

Mehr Barrierefreiheit in Mannheim - Vereine ziehen Bilanz

Der Badische Blinden- und Sehbehindertenverein (BBSV) hatte die Kampagne "Umsichtig unterwegs - aufpassen und anpassen" gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft Barrierefreiheit Rhein-Neckar und dem Gehörlosenverein Mannheim 1981 ins Leben gerufen. Vertreter der Vereine waren im vergangenen Jahr mehr als 20 Mal im Einsatz. Auf Mannheimer Märkten, Stadtfesten und an Schulen haben sie aufgeklärt, wie Barrierefreiheit im Alltag gelingen kann. Immer mit dabei war das bunte Maskottchen "Chämy". Das lebensgroße Chamäleon war eine Art Eisbrecher, erklären die drei Vereine am Montag im Mannheimer Rathaus.

Das Maskottchen hat die Blicke bei verschiedenen Aktionen auf sich gezogen. SWR

Mannheim: Mobilitätskampagne soll Aufklären

Elke Campioni von der Arbeitsgemeinschaft Barrierefreiheit Rhein-Neckar mahnt aber auch: "Durch ein Chamäleon allein ändert sich nichts." Sie wünscht sich, dass die vielen Gespräche, die sie im vergangenen Jahr geführt haben, auch Früchte tragen. Aus böser Absicht handeln die wenigsten. Oft seien Menschen dankbar, wenn man ihnen zum Beispiel erklärt, was ein Blindenleitsystem ist, sagt sie.

Dinge, die den Alltag von Menschen mit Behinderungen erschweren, gebe es viele, erklärt Karlheinz Schneider vom Badischen Blinden- und Sehbehindertenverein. Das reiche von arglos abgestellten E-Scootern über zugeparkte Bordsteinabsenkungen bis hin zu Hundekot auf dem Gehweg.

Wir haben die Welt nicht verändert, aber etwas in kleinen Schritten vorangebracht.

"Kampagne hat Zusammenarbeit mit Stadt gestärkt"

Parallel zur Kampagne mache die Stadt "ganz viel", um die Situation von Menschen mit Behinderungen in Mannheim zu verbessern, erklärt Mannheims Sicherheitsdezernent Volker Proffen (CDU). Als Beispiel nennt er den barrierefreien Ausbau von Straßenbahnhaltestellen sowie die Einführungen strengerer Regeln beim Abstellen von E-Scootern.

Möglich gemacht hat die Mobilitätskampagne der Beteiligungsausschuss der Stadt Mannheim - mit einer Förderung in Höhe von 60.000 Euro. Von der Aktion erhoffen sich die Beteiligten eine Signalwirkung. "Es war ein Pilotprojekt", erklärt Karlheinz Schneider vom Badischen Blinden- und Sehbehindertenverein. Andere Kommunen könnten sich ein Beispiel daran nehmen und sich für mehr Barrierefreiheit im öffentlichen Raum stark machen.