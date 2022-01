Kaminbrand löst Feuerwehrgroßeinsatz aus

Ein Kaminbrand in Eschelbronn (Rhein-Neckar-Kreis) hat am Samstag einen Feuerwehreinsatz mit fast 30 Einsatzkräften ausgelöst. Laut Polizei war aus einem der beiden Kamine eines Wohnhauses dichter, braun-schwarzer Rauch aufgestiegen. Wie sich herausstellte, brannte der Kamin auf seiner kompletten Länge. Da sich oberhalb des brennenden Kamins eine Stromleitung befand, konnte dieser nicht über die Drehleiter gelöscht werden. Deshalb ließ die Feuerwehr den Kamin kontrolliert abbrennen. Sachschaden entstand nicht. Als Ursache vermutet die Polizei, dass der Ruß an der Innenwand des Kamins durch Funkenflug in Brand geraten war.