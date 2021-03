Der "Kaffeeklatsch to go" in Mannheim

Lichtblick in der Pandemie Der "Kaffeeklatsch to go" in Mannheim

In der Corona-Pandemie fühlen sich viele ältere Menschen einsam. Und weil sogar die Senioren-Nachmittage ausfallen müssen, hat sich Waltraud Seitz aus Mannheim eine Alternative ausgedacht. Den "Kaffeeklatsch to go".