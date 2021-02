Es ist noch einmal kalt geworden, richtig kalt. Nachts sinken die Temperaturen in den zweistelligen Minus-Bereich. Auch in der Region. Die Straßen werden gefährlich glatt, und für die, die draußen schlafen, kann die Kälte lebensgefährlich sein.

Es ist klirrend kalt und bleibt auch die kommenden Nächte so. Der der städtische Kältebus fährt ab Minus drei Grad in Mannheim. In der Nacht zum Dienstag war er das erste Mal seit einiger Zeit wieder im Einsatz, fährt Orte ab an denen sich Obdachlose aufhalten oder wenn er von Bürgern informiert wird. Rund 50 Wohnungslose leben aktuell in Mannheim.

Die, die draußen sind, haben sich allerdings dafür entschieden und sind auch meist gut ausgestattet, haben beispielsweise mehrere Matratzen. Der Kältebus fährt die bekannten Plätze der Betroffenen aber trotzdem ab, sagt Hubert Ogon von der städtischen Wohnungshilfe.

"Wer nicht gut ausgerüstet ist, der bekommt dann auch einen neuen Schlafsack, der bis zu Minus 25 Grad aushalten soll." Hubert Ogon von der städtischen Wohnungshilfe

Das Problem ist, dass die Kälte so schnell kommt. Das realisieren viele Obdachlose nicht. Plötzlich sind es minus 15 Grad - und das ist dann ein Problem. Die meisten suchen sich aber einen Unterschlupf, wie beispielsweise eine Tiefgarage. Ogon sagt, es legt sich keiner einfach so auf eine Bank. Wenn, dann sind es die, die betrunken sind. Die Fälle von Erfrierungen in Deutschland rechnet er zum großen Teil solchen Situationen zu.

Winterdienste im Dauereinsatz

Auch die Winterdienste haben viel zu tun, vor allem im Odenwald. Die Straßenmeisterei in Buchen ist für knapp 400 Kilometer Straßen zuständig. Deren Leiter Joachim Mai sagt, dieser Winter sei eher außergewöhnlich, auch wenn man im Odenwald Schnee und Eis gewohnt ist. Wichtig ist, wenn es so kalt wird, dass der Schnee schnell geräumt wird. Zunächst kommen Bundes- und Landesstraßen dran, danach Steigungsstrecken und dann die weniger befahrenen Kreisstraßen.

Minusgrade für RNV kein Problem

Von Seiten der Rhein-Neckar-Verkehr Gmbh (RNV) heißt es, dass Busse und Bahnen im Stau stehen, wenn es wegen Schnee und Eis zu Verkehrsproblemen kommt. Minusgrade an sich seien kein Problem. Allerdings überfrierende Nässe und hohe Luftfeuchtigkeit. Denn dann frieren die Oberleitungen der Bahnen ein. Spezialfahrzeuge könnten das Eis zwar entfernen, aber innerhalb von 20 Minuten sei es dann wieder eingefroren. So schnell komme man dann nicht hinterher.