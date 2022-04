Schnakenbekämpfer nehmen Tigermücke ins Visier

Mitarbeiter der kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS) sind in diesen Tagen in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) unterwegs. Sie haben laut Stadt vorwiegend die asiatische Tigermücke im Visier. Da sich viele Brutstätten auf Privatgrundstücken befinden, bittet die Stadt darum, dass Anwohner den KABS-Mitarbeitern Zutritt auf ihre Grundstücke gewähren. Die Mitarbeiter können sich laut Stadt vor Ort ausweisen und halten alle notwendigen Sicherheitsmaßnahmen ein. Experten zufolge nutzt die Tigermücke natürliche oder künstliche Wasserflächen zur Aufzucht ihrer Larven. 2015 wurde die Tigermücke erstmals in Deutschland entdeckt, danach breitete sie sich aus, besonders in der klimatisch warmen Oberrhein-Ebene. In Hockenheim wurde die Tigermücke laut Stadt erstmals vor zwei Jahren gefunden. Seit dem vergangenen Jahr geht die KABS gegen sie mit einem biologisch abbaubaren Wirkstoff vor. Die Tigermücke mit ihrem schwarz-weißen Rückenmuster stammt aus Südostasien gilt als möglicher Überträger von Krankheiten, wie zum Beispiel dem Dengue-Fieber.