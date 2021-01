Die Landesregierung hat entschieden, die Prüfung des geplanten Innovationscampus Rhein-Neckar mit 1,4 Millionen Euro zu finanzieren. Dies gilt als erster Schritt für die Umsetzung des 40 Millionen Euro teuren Projekts zur Gesundheitsforschung.

Zunächst sollen die Chancen und Risiken des Projekts geprüft werden. Dazu gehören wirtschaftliche und rechtliche Fragen sowie die Krankenhausplanung der Region. Kern ist dabei die Fusion der beiden Universitätskliniken Heidelberg und Mannheim. Außerdem die Gründung einer Akademie zur Sicherung des Fachkräftebedarfs.

Neubau für Mannheimer Klinikum angedacht

Zudem soll das Mannheimer Klinikum einen Neubau bekommen. Neben den Universitäten Heidelberg und Mannheim gehören auch andere Forschungseinrichtungen und Unternehmen aus dem medizinischen Bereich zu dem neuen Netzwerk. Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz betonte, der Kabinettsbeschluss sei ein wichtiges Signal. Das Land habe das Potenzial der Region erkannt.

Durch das Projekt soll ein international bedeutendes Schwergewicht im Bereich der Medizin entstehen.

"Health Valley" Rhein-Neckar

In der Region Rhein-Neckar soll eine Art "Health Valley" entstehen - unter dem Titel "Heidelberg Mannheim Health and Life Science Alliance". Vorbild für den Innovationscampus Rhein-Neckar ist der Wissenschaftsstandort "Cyber Valley" in Tübingen, unter dessen Dach sich ein Forschungsverbund seit 2016 mit Künstlicher Intelligenz (KI) beschäftigt. An dessen Finanzierung beteiligen sich auch Partner aus der Wirtschaft, darunter Amazon, Daimler und Bosch, die Universitäten Stuttgart und Tübingen sowie das Max-Planck-Institut.