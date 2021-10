Am Mannheimer Landgericht beginnt am Montag der Prozess gegen einen 24-Jährigen, der als Insasse der Justizvollzugsanstalt (JVA) Mannheim einen Mithäftling schwer verletzt haben soll. Laut Gericht hat er die Scheibe seiner Zelle eingeschlagen und mit einem Bruchstück auf einen Mann im Haftraum nebenan eingestochen. Er soll an paranoider Schizophrenie leiden. Das Gericht muss nun darüber entscheiden, ob der Beschuldigte in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird.