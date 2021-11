Justizministerin besucht Ankunftszentrum im Patrick-Henry-Village

Die baden-württembergische Justizministerin Marion Gentges (CDU) hat am Freitagnachmittag zusammen mit Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder (CDU) das Flüchtlingsankunftszentrum des Landes im Patrik-Henry-Village in Heidelberg besucht. Aufgrund der immer steigenden Zahl an Flüchtlingen, die nach Baden-Württemberg kommen, sei es schwer, sie alle Coronagerecht unterzukriegen, sagte die Ministerin. Das Ankunftszentrum in Heidelberg ist derzeit mit einer Belegung von 71 Prozent überlastet. 60 Prozent wären das Maximum, hieß es. Zur Zeit kommen täglich rund 100 neue Asylsuchende dazu - mehr als die Corona-Auflagen eigentlich zulassen. Deswegen müssten dringend die Kapazitäten erweitert werden, so Justizministerin Gentges.