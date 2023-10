per Mail teilen

Zwei junge Männer wollten auf der Mannheimer Mess noch eine Runde im Riesenrad drehen. Dann ging das Licht aus. Das Video aus der Gondel ist in den sozialen Medien ein viraler Hit.

Tim Bügenburg und Ronny James hatten sich ihre Riesenradfahrt in Mannheim am Freitagabend sicherlich anders vorgestellt. Die beiden 18-Jährigen hatten die Tickets geschenkt bekommen und wollten als Tagesabschluss noch eine Runde drehen. Doch dann gingen die Lichter auf dem Riesenrad aus. Der Betreiber hatte die Beiden in der Gondel vergessen.

Wir wussten erstmal gar nicht, was wir machen sollen.

Sicherheitspersonal bemerkt Fahrgäste in Riesenrad

Bügenburg und James warteten etwa zehn Minuten ab. Dann begannen sie, sich durch Rufen und mit ihren Handy-Taschenlampen bemerkbar zu machen. Schließlich entdeckte das Sicherheitspersonal am Boden die beiden unfreiwilligen Fahrgäste und informierte die Veranstalterin der Mannheimer Mess, Christine Igel. Die beiden jungen Männer konnten das Riesenrad schließlich wohlbehalten verlassen.

Wir haben dann sofort Kontakt zu den Schaustellern aufgenommen und sie kamen umgehend zum Riesenrad, um den Strom wieder anzustellen.

Video aus der Mannheimer Gondel geht viral

Tim Bügenburg hatte den Vorfall mit seinem Handy festgehalten und auf der Videoplattform TikTok hochgeladen. "Einfach zugemacht, und wir sitzen immer noch hier oben", hört man ihn in dem Video sagen, während die Kamera über das Kirmesgelände schweift. Das Video hat mittlerweile über 3,5 Millionen Aufrufe.

Auf TikTok gibt es noch ein zweites Video von dem Vorfall, das von unten gefilmt wurde. Auch dieses Video hat mittlerweile mehr als fünf Millionen Aufrufe.

Tim Bügenburg ist von dem Erfolg der Videos überrascht. Trotzdem dürfte er wahrscheinlich vorerst genug von Fahrten im Riesenrad haben.