Jugendverkehrsschule mit neuer Photovoltaikanlage

Auf dem Dach der Mannheimer Jugendverkehrsschule ist am Freitag eine 450 qm große Photovoltaik-Anlage in Betrieb gegangen. Die über 230 Module erzeugen knapp 90.000 Kilowattstunden Strom im Jahr - den Verbrauch von etwa 30 Einfamilienhäusern. Mit der Anlage wird einerseits der Energiebedarf des Gebäudes gedeckt. Andererseits speisen die Solarmodule den Fuhrpark der Jugendverkehrsschule bestehend aus E-Autos, -Rädern und einer elektrischen Mini-Straßenbahn. Der übrige Strom fließt ins öffentliche Netz. Die Kosten von knapp 120.000 Euro hat die Stadt finanziert. Bei der Maßnahme spiele vor allem der erzieherische Gedanke eine große Rolle, sagte Thomas Köber, Vorsitzender der Kreisverkehrswacht. Die rund 4.000 Schüler, die die Jugendverkehrsschule im Jahr besuchen, sollten die Zusammenhänge von "nachhaltiger Stromproduktion und E-Mobilität" schon in jungen Jahren begreifen lernen.