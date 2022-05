ver.di Jugendorganisation baut Protestcamp auf

Die Jugendorganisation der Gewerkschaft ver.di. baut am Montag in Heidelberg ein Protestcamp vor einem Wohnheim für Auszubildende der Uniklinik auf. Wie eine Sprecherin mitteilte, geht es um schlechte Wohnverhältnisse in dem Wohnheim. In dem Wohnheim gibt es nach Angaben der Sprecherin von ver.di Jugend erhebliche Mängel. Zum Beispiel seien Fenster undicht, die Bäder seien sanierungsbedürftig, die Hausfassade bröckele und es gebe keine Gemeinschaftsräume. In dem Wohnheim wohnen den Angaben zufolge rund 250 Azubis des Heidelberger Uniklinikums. Das Wohnheim gehöre aber dem Immobilienkonzern Vonovia. Am Abend soll es in dem Protestcamp eine Wohnheimsvollversammlung geben. Am Dienstag sind dann Gespräche mit dem Wissenschaftsminsterium, der Vonovia und der Stadt Heidelberg geplant.