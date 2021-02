Vor dem Landgericht Mosbach hat am Freitag der Prozess gegen einen 17-Jährigen wegen versuchten Totschlags, Körperverletzung und Bedrohung begonnen. Der Angeklagte war zur Tatzeit 16 Jahre alt. Er ist deutscher Staatsbürger. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm folgendes vor: Er hat demnach im September am Bahnhof in Lauda-Königshofen und im Zug zwei junge Frauen geschlagen und bedroht. Die Frauen flüchteten sich zu einem ihnen nicht bekannten 35-Jährigen. Am nächsten Bahnhof hat der Angeklagte die Gruppe erneut bedroht und wollte auf eine der Frauen losgehen. Als der 35-Jährige ihn aufforderte sich zu beruhigen, schlug der Angeklagte den Mann und stach mit einem Messer in Richtung Kopf und Hals, in der Absicht, ihn zu töten. Der 35-jährige wehrte die Stiche ab und erlitt Schnittwunden an der Augenbraue und am Hinterkopf. Er konnte sich schließlich losreißen. Der Angeklagte sitzt in Untersuchungshaft. Die Verhandlung ist nicht-öffentlich.