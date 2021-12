Ein 14-jähriger Junge ist am Dienstag laut Polizei in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) unvermittelt von einem Hund gebissen worden. Der Junge habe sich in der Pause im Bereich des Sportgeländes der Dietrich-Bonhoeffer-Schule aufgehalten. Dabei passierte er einen Mann, der zwei angeleinte Hunde bei sich hatte. Einer der beiden Hunde habe den Schüler dann plötzlich in den Oberschenkel gebissen. Der Unbekannte sei einfach weitergelaufen. Der Hund habe einem Wolf geähnelt. Die Polizei sucht Zeugen.