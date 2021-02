13-jähriger Junge in Sinsheim tot aufgefunden

In einem Feldgebiet bei Sinsheim-Eschelbach (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Mittwochnachmittag ein 13-jähriger Junge tot an einem Waldrand gefunden worden. Ein tatverdächtiger 14-jähriger Jugendlicher wurde festgenommen.