Der 17-Jährige und zwei Freunde wollten offenbar zu einer Plattform in der Mitte des Lampertheimer Badesees schwimmen. Plötzlich ging der Jugendliche unter - warum ist noch unklar. Zeugen schlugen Alarm. Ein Taucher der DLRG holte ihn daraufhin vom Grund des Sees. Am Ufer wurde der junge Mann wiederbelebt. Er kam in ein Krankenaus. Dort starb er in der vergangenen Nacht. Die Polizei geht derzeit von einem Unglücksfall aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.