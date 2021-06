per Mail teilen

Am Mannheimer Hauptbahnhof ist ein 16-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben war er auf einen Oberleitungsmast geklettert.

Offenbar wollte der Junge am vergangenen Sonntag auf einen Zug steigen, der auf den Gleisen im Hauptbahnhof abgestellt war. Nach Polizeiangaben kam er dabei der Oberleitung zu nahe, so dass es durch einen so genannten Spannungsüberschlag einen Stromschlag erlitt.

Stromspannung von 15.000 Volt

Durch den lauten Knall des Spannungsüberschlags wurden Passanten und Gäste eines benachbarten Hotels auf den Vorfall aufmerksam. Der 16-Jährige kam in eine Ludwigshafener Klinik. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es lebensgefährlich ist, auf Oberleitungsmasten zu klettern. Die Stromleitungen an Gleisen haben eine Spannung von 15.000 Volt. Das entspricht dem 65-fachen einer haushaltsüblichen Steckdose.