Ein 14-jähriger Jugendlicher aus Heidelberg ist Opfer von sexueller Erpressung geworden. Er hatte Nacktbilder von sich verschickt.

"Sextorsion" - so nennen Ermittler das, was einem 14-Jährigen in Heidelberg passiert ist. Der Jugendliche wurde Opfer von sexueller Erpressung. Er stand über einen sozialen Messangerdienst in Kontakt mit einer angeblich jungen Frau. Die wollte, dass er Nacktbilder von sich macht und verschickt. Das tat er, doch dann wurde er aufgefordert, 200 Euro über einen Online-Zahlungsdienst zu überweisen, andernfalls würden die Fotos an seine Kontakte und Follower in den sozialen Medien gehen.

50 Euro bezahlt, um Verbreitung von Nacktbildern zu verhindern

Der 14-Jährige zahlte schließlich mit Hilfe einer Geschenkkarte 50 Euro, dann erzählte er das Ganze seiner Mutter, die die Polizei alarmierte. Sie ermittelt jetzt gegen den oder die unbekannten Täter und appelliert an Eltern, ihre Kinder gezielt auf solche Gefahren hinzuweisen. Denn, so die Polizei, immer mehr Kinder und Jugendliche seien von dieser Masche betroffen.