In Dielheim (Rhein-Neckar-Kreis) wird ein 17-Jähriger vermisst, der sich möglicherweise im Raum Speyer aufhält. Laut Polizei wurde er zum letzten Mal am Mittwoch gesehen, als er sein elterliches Haus verließ. Der 17-Jährige Ben G. befindet sich den Angaben zufolge in einer psychischen Ausnahmesituation. Er ist etwa 1 Meter 70 groß, dünn, trägt eine Brille und hat braune Haare.