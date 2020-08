per Mail teilen

Drei Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren sollen einen anderen Jugendlichen vor der Elsenzhalle in Bammental provoziert, bespuckt, niedergeschlagen und getreten haben. Als das Opfer die Polizei verständigen wollte, wurde ihm das Telefon aus der Hand geschlagen. Die mutmaßlichen Täter nahmen es an sich und flüchteten. Als einer von ihnen einige Zeit später zurückkehrte, flüchtete das leicht verletzte Opfer in die Elsenzahlle und verständigte von dort aus die Beamten. Die drei Verdächtigen wurden nach kurzer Fahndung festgenommen. Sie waren laut Polizei angetrunken und bereits einschlägig bekannt.