Jugendliche brauchen "Inseln der Freude"

Eine Heidelberger Kinder- und Jugend-Psychotherapeutin rät jungen Menschen, die momentanen Freiheiten in der Corona-Pandemie bewusst auszukosten. FreundInnen treffen, Ausflüge machen: Das, so die Psychologin an der Heidelberger SRH-Akademie für Psychotherapie, könnte wieder vorbei sein, falls die Entwicklung der Pandemie wieder zu Wechselunterricht oder gar zum Lockdown führe. Kinder und Jugendliche seien verunsichert: Zum einen wegen der anhaltenden Diskussion über ihre Impfung oder Nicht-Impfung, zum anderen, weil sie in den vergangenen Wochen des Präsenz-Unterrichts mit schulischen Defiziten konfrontiert gewesen seien. Nun sei es für sie wichtig, so viel Zeit wie möglich mit anderen zu verbringen und viel zu unternehmen.