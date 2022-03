Jüdisches Gesangbuch aus Mannheim neu vertont

Ein jüdisches Gesangbuch aus der Synagoge in Mannheim ist heimgekehrt. Es war 1938 in der Reichspogromnacht gerettet worden.

Das handgeschriebene Original kehrt als pdf-Datei nach Mannheim zurück und wird neu eingesungen. Das Original befindet sich in Israel, in der Gedenkstätte Yad Vashem.

Sinfonie für Enjoy Jazz

Der renommierte israelische Komponist Emmanuel Witzthum arbeitet an einer Sinfonie für das Festival Enjoy Jazz in Mannheim. Die Komposition heißt: "Verweile doch, Du bist so schön" – 1.700 Jahre jüdisch-deutsche Geschichte in 60 Minuten Musik.

Amnon Seelig, Kantor der jüdischen Gemeinde Mannheim, hat das Gesangbuch erstmals gesungen. Er habe diese Liedzeilen noch nie gehört, sagte er. Die Uraufführung ist für den 4. Juni nächsten Jahres am Nationaltheater Mannheim geplant.