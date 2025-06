Jüdische Gemeinde Mannheim sagt Meile der Religionen ab

Die Jüdische Gemeinde Mannheim wird in der kommenden Woche nicht an der Meile der Religionen mit Christen und Muslimen teilnehmen. Das teilte die 1. Vorsitzende Deborah Kämper mit.

Sie ist ein Symbol für ein lebendiges Miteinander der Religionen in Mannheim: Die Meile der Religionen. Am nächsten Dienstag soll sie zum sechsten Mal stattfinden - doch jetzt hat die Jüdische Gemeinde ihre Teilnahme aus Sicherheitsgründen abgesagt. Hintergrund sei die Situation im Nahen und Mittleren Osten und der Konflikt zwischen Israel und dem Iran. Dieser hat die Sicherheitslage für Juden und jüdische Einrichtungen auch in Deutschland verschärft. Die Absage tue weh, heißt es von der Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde, Deborah Kämper, es gehe aber um die Sicherheit aller Teilnehmenden. An der Meile der Religionen öffne die Jüdische Gemeinde ihr Haus und lade Menschen ein, sich vor die Synagoge in Mannheim zu setzen und gemeinsam zu essen. Die Gemeinde habe Sorge, dass etwas passiert.

Die Vorstellung, dass da was passiert, war mir so unerträglich und die Verantwortung ist einfach zu groß gewesen, dass wir gesagt haben, dann sagen wir schweren Herzens unsere Teilnahme ab.

Die Religiöse Meile sei der Jüdischen Gemeinde sehr wichtig.

Lange gedeckte Tafel in den Mannheimer Quadraten

Bei der Meile der Religionen essen in der Mannheimer Innenstadt unter freiem Himmel Gläubige verschiedener Religionen gemeinsam und tauschen sich aus. Der lange Tisch zieht sich quer durch die Quadrate. Gedeckt wird er normalerweise von jüdischen, christlichen, muslimischen und alevitischen Gemeinden, Schulen, Initiativen und Freundeskreisen. Zudem sind die Gotteshäuser der verschiedenen Religionen bis zum späten Abend geöffnet. Die Idee zur Meile der Religionen als Fest der Gemeinschaft und des Friedens war im Jahr 2007 während des 400. Stadtjubiläums in Mannheim entstanden. In diesem Jahr soll sie zum sechsten Mal und zum ersten Mal nach einer längeren Pause stattfinden, und zwar am 24. Juni von 18 bis 20 Uhr.

DITIB-Gemeinde hatte schon abgesagt

Ausrichter ist das "Forum der Religionen". Die DITIB-Gemeinde hat die Teilnahme an der diesjährigen Meile der Religionen bereits abgesagt. Hintergrund hier ist unter anderem, dass die Mitgliedschaft der Mannheimer DITIB-Gemeinde im Forum der Religionen bereits seit dem Frühjahr ruht. Deshalb werden die Yavuz-Sultan-Selim-Moschee und die Fatih-Moschee nicht dabei sein.