Die Heidelberger Rhein-Neckar-Zeitung feiert ihr 75-jähriges Bestehen. Am Samstag erscheint eine 40-seitige Beilage und eine Sonderausgabe. Die RNZ war die erste deutsche Tageszeitung nach dem Zweiten Weltkrieg. Hermann Knorr, Rudolf Agricola und der spätere Bundespräsident Theodor Heuss erhielten am 5. September 1945 die Lizenz, die Zeitung herauszugeben. Zunächst erschien sie drei Mal wöchentlich, seit 1949 bis heute kommt sie an sechs Tagen in der Woche heraus. Mit einer Druckauflage von 75.000 und 7.000 Online-Abos bildet die Zeitung die Region Rhein-Neckar ab und informiert die Leser auch in verschiedenen Lokalausgaben. Wegen der Corona-Pandemie muss das für Samstag geplante Leserfest ausfallen.