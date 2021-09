Joy-Fleming-Musical für Buga 23 in Mannheim geplant

Joy Fleming

Joy Fleming wurde am 15.11.1944 in Rockenhausen (Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz) geboren. Ihr bürgerlicher Name: Erna Liebenow. 1975 vertrat Joy Fleming Deutschland beim Grand Prix mit dem Lied "Ein Lied kann eine Brücke sein". Ein weiteres bekanntes Lied von ihr ist der "Neckarbrückenblues" (1972). Über 40 Jahre lebte die Sängerin auf einem Bauernhof in Sinsheim-Hilsbach (Rhein-Neckar-Kreis) mit ihrem Lebenspartner. Sie starb am 27. September 2017 im Alter von 72 Jahren.