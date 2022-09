300 Unternehmen bei Messe Jobs for Future in Mannheim

Polizist, Friseur oder Ingenieur: Auf der Aus- und Weiterbildungsmesse Jobs for Future in Mannheim können junge Besucher den Traumjob finden. Viele Unternehmen suchen noch Azubis.

In diesem Jahr sind rund 300 Unternehmen, Hochschulen und Universitäten, Verbände, Weiterbildungsanbieter und Institutionen des öffentlichen Rechts vor Ort in der Mannheimer Maimarkthalle. Bis einschließlich Samstag, den 17. September, informieren die Aussteller über Studiengänge, Aus- und Weiterbildungen sowie Jobangebote - von der Fachkraft für Abwassertechnik bis hin zum Chirurgie-Mechaniker.

An den Ständen berichten Azubis von ihren Erfahrungen. Die Messebesucher können Eignungstests machen, sich über Praktikumsplätze informieren oder sich Vorträge anhören.

Persönliche Beratung wichtig

An einigen Ständen können die Besucherinnen und Besucher auch in die Praxis reinschnuppern. So kann man zum Beispiel virtuell mit einer VR-Brille ein Auto lackieren oder an einem Übungskopf Frisuren ausprobieren.

Firmen suchen weiter Auszubildende

Nach Angaben des Veranstalters suchen viele Unternehmen noch Bewerberinnen und Bewerber für offene Stellen. Die Handwerkskammer bietet zum Beispiel eine Last-Minute-Börse an, bei der mehr als 100 Ausbildungsplätze angeboten werden.