Unbekannte Täter haben in Heddesheim (Rhein-Neckar-Kreis) einen hochwertigen Jeep vor der Haustür des Besitzers gestohlen. Das fast 70.000 Euro teure Auto verfügte über eine sogenannte Keyless Go-Funktion. In der Vergangenheit hatten sich Autodiebe das immer wieder zu Nutze gemacht. Die Diebe verschaffen sich dabei über die Funkkommunikation zwischen Fahrzeug und Schlüssel Zugang zum Auto. Ob das auch in Heddesheim der Fall war, ist noch unklar.