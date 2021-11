Jeder siebte Fahrer unter Drogeneinfluss

per Mail teilen

Bei einer Kontrolle auf zwei Parkplätzen an der B292 zwischen Sinsheim und Waibstadt (Rhein-Neckar-Kreis) hat die Polizei zahlreiche Drogendelikte aufgedeckt. Laut Polizei stand jeder siebte kontrollierte Fahrer unter Drogeneinfluss. 13 Personen, darunter ein 17-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades, müssen nun mit einem laut Polizei "horrenden" Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen. Das Ergebnis sei "erschreckend". In einem Fall erwischten die Beamten gleich vier Autoinsassen unter Drogeneinfluss. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass sie sich illegal in Deutschland aufhielten und illegal arbeiteten. Insgesamt waren 50 Beamte im Einsatz