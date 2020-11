per Mail teilen

Der Obdachlose Javi, der fast ein Jahr lang auf der Treppe der Heiliggeistkirche in Heidelberg campierte, hat sein Lager geräumt. Die Kirche hatte zuvor einen Räumungsbescheid erwirkt. Javi hinterließ noch eine deutliche Botschaft.

Eine Sprecherin der Evangelischen Kirche sagte, die Kirche habe zuvor einen Räumungsbescheid gegen Javi erwirkt, der am 19. August vollzogen worden wäre. Der Pilger, wie er sich selbst bezeichnete, hatte die Treppe an der Rückseite der Heiliggeistkirche in der Heidelberger Altstadt liebevoll dekoriert.

Javi will nicht mehr nach Heidelberg zurückkehren

Bei seinem Weggang hinterließ Javi, mit bürgerlichen Namen Herbert Böhm, einen Gruß mit dem Hinweis, er werde nie wieder nach Heidelberg zurückkehren.

Noch im April hatte das SWR-Fernsehen über Javi an der Heiliggeistkirche berichtet: