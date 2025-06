Turnerinnen der Turngemeinschaft Mannheim holen überraschend Silber bei EM in Leipzig

Janoah Müller und Silja Stöhr von der Turngemeinschaft Mannheim gewinnen mit ihrem Team Silber bei der Turn EM in Leipzig. Zwischen Schule und Turnhalle - Wie ist das Leben?

Janoah Müller und Silja Stöhr haben deutsche Turngeschichte geschrieben. Völlig überraschend holen die beiden 17-Jährigen von der Turngemeinschaft Mannheim (TGM) die Silbermedaille im Geräteturnen-Teamwettbewerb bei der Europameisterschaft in Leipzig. Das deutsche Team besteht aus fünf Athletinnen. Mit den beiden von der TGM freuen sich Helen Kevric, 17 Jahre, vom Bundesstützpunkt Stuttgart, Karina Schönmeier und Lea Quaas, beide19 Jahre alt und beide vom Bundesstützpunkt Chemnitz.

Es war einfach ein krasses Gefühl, als wir dann gesehen haben, dass wir Zweiter geworden sind. Es war einfach unbeschreiblich.

Zwei Teenager, zwei Silbermedaillen und sehr viel Disziplin



Von der Turnhalle in die Schule und wieder zurück. Es sei immer ein Wechsel zwischen Schule und Training, sagt Janoah Müller. An einigen Tagen hätten sie sogar schon vormittags Trainingseinheiten. Dann trainieren sie vor der Schule, ungefähr drei Stunden. Anschließend gehe es wieder für zwei bis vier Stunden in die Schule. Und danach wieder zurück ins Leistungszentrum für Kunstturnen. Es sei zwar schon anstrengend manchmal, weil man mit Leistungssport und Schule zwei Sachen habe, um die man sich kümmern muss, so Janoah Müller; aber sie und Silja Stöhr seien beide Leute, die nicht so unfassbar viel für die Schule machen müssten. Sie würden das ganz gut unter einen Hut bekommen, sagt sie lächelnd. Aber sie gibt zu, dass es erleichternd sei,, dass sie für die Oberstufe drei Jahre Zeit hätten und nicht nur zwei. Das sei eine Sonderreglung für die Leistungssportler.



Zwischen Klausuren und Medaillen – Viel Unterstützung von der Schule

Beide Turnerinnen gehen auf das Ludwig-Frank-Gymnasium in Mannheim, sie besuchen dort die Oberstufe. Lehrer Tobias Kehret ist für die Koordination zwischen Schule und Sport zuständig. Er unterstütze die beiden Turnerinnen dabei, dass beides gemeinsam funktioniert, sagt er. Der enge Kontakt zwischen ihm und den Turnerinnen sei sehr wichtig. Sie würden sich melden, wenn es irgendwo Schwierigkeiten gäbe, und darüber reden, wieviel Unterrichtsstunden verpasst wurden und was als nächstes ansteht. Jetzt, direkt nach der EM zum Beispiel, habe er sofort eine Nachricht bekommen von Silja und Janoah, dass sie Unterstützung in Mathe bräuchten, da demnächst zwei Klausuren anstehen.



Man muss viel koordinieren und unterstützen. Aber da haben wir viele Kollegen im Boot, die da auch mit dabei sind und helfen.

Leistungsturnen statt Tanzen in der Disco – Die beiden Teenies vermissen nichts



Silja Stöhr und Janoah Müller sind auch privat befreundet. Sie würden viel gemeinsam unternehmen, auch außerhalb des Sports. Auch wenn sie nicht ausgehen würden wie ihre Mitschülerinnen in ihrem Alter, würden sie nichts bereuen. Disco-Besuche oder Ähnliches würden sie nicht vermissen. Sie würden aus Leidenschaft turnen. Das gebe ihnen unglaublich viel. Die Turngemeinschaft Mannheim sei eben eine echte Gemeinschaft.

Das zeigte sich auch am am Dienstag wieder. Da organisierte die TGM einen überraschenden Blitzempfang für die beiden Silbermedaillen-Gewinnerinnen im Mannheimer Leistungszentrum für Kunstturnerinnen. Familie und Freunde waren geladen und es gab eine Extra-Torte für die beiden.

Überraschender Blitzempfang im Leistungszentrum der Kunstturnerinnen in Mannheim. Silja Stöhr und Janoah Müller haben die Silbermedaille im Geräteturnen-Teamwettbewerb bei der Europameisterschaft in Leipzig gewonnen. SWR

Kein fester Ernährungsplan – "Aber wir achten schon drauf, was wir essen"

Sie hätten zwar keinen strengen Ernährungsplan, aber sie würden beide aber schon darauf achten, was sie essen. Kein Alkohol, dass sei klar. Insgesamt hätten sie einen sehr gesunden Lifestyle, sagt Janoah Müller. Dazu zähle natürlich viel frisches Obst und Gemüse, aber es sei auch wichtig, sich mal was zu gönnen. Da hätten sie eine gute Balance, so die Leistungsturnerin weiter. Die Extra-Torte beim Blitzempfang haben sich die Silbermedaillen-Gewinnerinnen auf jeden Fall schmecken lassen.

Für die beiden Silbermedaillen-Gewinnerinnen gab es beim Überraschungs-Blitzempfang im Leistungszentrum der Kunstturnerinnen in Mannheim eine eigene Torte. SWR



Kurze Auszeit, dann wird wieder "angegriffen"

Nach einer kurzen Trainingswoche haben beide Turnerinnen jetzt erst einmal ein paar Tage frei. Da könne der Körper ein wenig runterfahren, sagt Janoah Müller. Danach werde aber sofort wieder weitertrainiert. Beide möchten ihr Leistungsniveau halten, sagen sie, neue Elemente lernen und dann wieder angreifen und gerne weitere Medaillen holen. Sie würden zwar sehr viel Zeit opfern, so Silja Stöhr, aber Turnen würde einfach unfassbar viel Spaß machen. Es sei echt schön, wenn man merke, dass man wirklich oben mitspielen kann. Harte Arbeit würde sich eben auszahlen, freut sich Silja Stöhr und ist sichtlich stolz auf ihre Silbermedaille, die sie um den Hals trägt.