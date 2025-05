Am 31.5.2024 stach Sulaiman A. auf Rouven Laur ein. Der Mannheimer Polizist erlag seinen Verletzungen. Fünf weitere Menschen wurden schwer verletzt. Am 31. Mai jährt sich die Tat.

Ein Jahr nach der tödlichen Messerattacke auf dem Mannheimer Marktplatz soll noch einmal Ruhe am Tatort einkehren. Vetreter der Stadt und der Polizei Mannheim wollen an den verstorbenen Polizisten Rouven Laur erinnern. Er war dort von Sulaiman A. tödlich mit einem Messer verletzt worden. Außerdem hatte der Angreifer fünf weitere Menschen schwer verletzt. Der gebürtige Afghane muss sich deshalb seit Mitte Februar 2025 in einem Staatsschutzverfahren in Stuttgart-Stammheim wegen Mordes und fünffach versuchten Mordes verantworten.

Tod von Rouven Laur: Bei der Mannheimer Polizei nach wie vor präsent

Noch immer wird deutlich, wie sehr das Ereignis vom 31. Mai 2024 die Stadt Mannheim prägt: Am Marktplatz - dem Tatort - halten Menschen inne. Schauen auf niedergelegte Blumen und Fotos von Rouven Laur. Polizistinnen und Polizisten haben im laufenden Prozess erzählt, wie präsent der Einsatz und auch die Erinnerung an den verstorbenen Kollegen im Mannheimer Polizeipräsidium weiter sind. Ein Jahr nach der Tat wird am Marktplatz deshalb auch das Landespolizeiorchester spielen. Die Musiker hatten bereits die Trauerfeier für ihren Kollegen begleitet.

Gedenkstein für getöteten Polizisten: Drei silberne Sterne

Auf dem Marktplatz werden eine Delegation der Mannheimer Polizei, Vertreterinnen und Vertreter der Stadt sowie der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) an Rouven Laur erinnern. Ihm zu Ehren soll ein Gedenkstein übergeben werden, der später im Boden des Platzes eingearbeitet werden soll. Drei Edelstahlsterne symbolisieren den im Dienst getöteten Polizisten und seine Arbeit. Sie sind in einen dunklen Naturstein eingelassen. Bis er verlegt wird, ist er mit einer Folie geschützt.

Die Idee dazu hatte der Ilvesheimer (Rhein-Neckar-Kreis) Steinmetz Detlef Kleineidam, der den Stein stiftet. Bei einem Spaziergang über den Marktplatz kam dem gebürtigen Mannheimer die Idee. Daraufhin hatte er Kontakt zu Stadt Mannheim aufgenommen. So entstand unter Einbindung der Familie des Polizisten diese Form der langfristigen Erinnerung an Rouven Laur.

Polizei, Stadt und Marchivum gestalten "Stadtpunkt"

Die öffentliche Gedenkveranstaltung startet am Jahrestag um 15 Uhr. Zuvor findet vor Ort - wie fast jeden Samstag - der Markt statt, der allerdings um eine Stunde verkürzt wird und nur bis 13 Uhr geht. Alltag und Gedenken verschmelzen an einem Tag.

Neben dem Gedenkstein für Rouven Laur wird es einen sogenannten "Stadtpunkt" geben: Der Mannheimer Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) wird diesen enthüllen. Die Infotafel aus Plexiglas, wie man sie auch an Gebäuden in Mannheim finden kann, wurde von der Polizei, der Stadt Mannheim sowie dem Mannheimer Stadtarchiv Marchivum gestaltet, heißt es von Seiten der Stadt. Auf ihm werde an die Ereignisse des 31. Mai 2024 informiert.

Der Marktplatz, Ort der Tat, wird zum Platz des stillen Erinnerns – eingebettet in das Herz unserer Stadt.

Mahnwache von Pax Europa abgesagt

Der Angriff auf dem Marktplatz hatte dem Islamkritiker Michael Stürzenberger gegolten. Das hat der Angeklagte im Prozess bereits ausgesagt. Stürzenberger wurde vor einem Jahr ebenfalls schwer verletzt. Die Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) hatte zunächst eine Mahnwache auf dem Marktplatz geplant. Nachdem es unter anderem von der Polizeigewerkschaft Kritik daran gab, wurde dieses Vorhaben zurückgenommen.

Marktplatz Mannheim: Erinnerungen in den Köpfen der Menschen

"Diese Tat hat die Stadt verändert". Das ist ein Satz, der seit dem 31. Mai 2024 in Mannheim immer wieder zu hören ist. "Dieses Gefühl wird nie weggehen, das ist eine schreckliche Tat gewesen. Das hat alle berührt," so beschreibt es ein Mann, dessen Restaurant direkt an den Marktplatz grenzt. Auf dem Platz sei es seit der Tat sehr viel ruhiger geworden, Menschen seien zurückhaltender, sagt der Gastronom. Es sei nicht mehr so wie früher, vor der Tat.

Wie so etwas passieren kann - man fragt sich das immer noch.

Bei Passantinnen und Passanten, die am Marktplatz in Mannheim vorbeikommen, klingt das ganz ähnlich. "Es macht viel mit einem, wenn man in der Innenstadt ist", sagt eine Frau, die in der Mitte des Platzes innehält. Man sei aufmerksamer und auch bedrückt. So beschreibt es auch ein Mann, der ganz in der Nähe des Marktplatzes lebt. Seit der Tat sei er "viel vorsichtiger" geworden.