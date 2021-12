Der Jahresrückblick 2021 aus dem Studio Mannheim

Auch 2021 war und ist geprägt durch die Pandemie. Vieles hat sich verändert. Ein Großteil der Menschen ist geimpft. Doch auch abseits davon geht und ging das Leben in der Region weiter. Aber welche Themen haben das Jahr besonders geprägt?

Januar bis April

Zu Beginn des Jahres ist der Alltag in Deutschland heruntergefahren.

Da kommt der viele Schnee gerade recht. Am Katzenbuckel (Neckar-Odenwald-Kreis) geht zum Start ins Jahr dann nichts mehr. Parkplätze sind belegt. Das Winterchaos ist perfekt.

Hoffnung liegt auf Impfkampagne

Parallel gibt es nur ein Thema. Die Corona-Situation. Noch stehen das Land und auch die Region ganz am Anfang der Pandemie-Bekämpfung. Die Hoffnung liegt in diesen Tagen auf dem Start der Impfungen. Zu Beginn des Jahres 2021 ist der Impfstoff knapp - reicht beispielsweise im Mannheimer Impfzentrum für rund 400 Menschen am Tag. Vieles ist unklar, das merkt man auch dem Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) an.

"Die Unsicherheit die jetzt aufgetreten ist, ist die Frage: Gelingt denn jetzt das tatsächliche Hochfahren der Impfkapazität?"

In Buchen und Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) unterstützen Bundeswehr-Soldaten und Soldatinnen die Neckar-Odenwald-Kliniken. Dass nicht weit entfernt wieder ein Wolf auftaucht, bleibt in diesen Tagen eine Randnotiz.

Paketbomben erschüttern den Südwesten

Beim Getränkehersteller ADM Wild in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) bei Heidelberg explodiert ein Paket. Und auch in der Lidl-Zentrale in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) werden drei Menschen durch eine Paketbombe verletzt. Wenige Tage später nimmt die Polizei einen Verdächtigen fest.

Mord unter Jugendlichen

Kurz darauf gerät der kleine Ort Sinsheim-Eschelbach in die bundesweiten Schlagzeilen. Ein totes Kind, auf einem Waldweg mit einem Küchenmesser erstochen. Und wohl alle Beteiligten - selbst Minderjährige. Der 14-jährige Verdächtige bestreitet die Tat. Im Ort und in der ganzen Region herrscht Fassungslosigkeit. Nach einem Prozess, der unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, wird der Jugendliche zu neun Jahren Haft wegen Mordes verurteilt.

"Maskendeals" unter Löbel

Im März nimmt ein politischer Skandal erster Klasse seinen Lauf. CDU-Politiker sollen sich persönlich mit überteuerten Schutzmasken-Deals bereichert haben. Im Zentrum: Der Mannheimer CDU-Bundestagsabgeordnte Nikolas Löbel - Die Partei wendet sich ab, viele in der CDU finden klare Worte. Der Druck wird schnell zu groß, Löbel legt sein Mandat nieder, verlässt den Kreisverband. Am Ende auch die Partei.

Mai bis August

Am Pfingst-Wochenende treffen sich auf der Heidelberger Neckarwiese zahlreiche Jugendliche. Am Ende kommt es dort zu Randalen, mehrere Polizeibeamte werden verletzt. Die Polizei ermittelt später gegen ein Dutzend junger Männer wegen schweren Landfriedensbruchs. Die Stadt verhängt zeitweise ein Aufenthaltsverbot auf der Neckarwiese.

Frühe Corona-Warnungen verhallen

Im Juni fällt aufgrund der Corona-Pandemie zum zweiten Mal hintereinander der Große Blutfeiertag in Walldürn aus. Unter anderem auch das Mannheimer Stadtfest wird gestrichen.

Und auch in der Kurpfalz setzt sich die Delta-Variante des Corona-Virus immer stärker durch. Der Heidelberger Virologe Hans-Georg Kräusslich warnt schon Anfang Juli. Ziel bekanntlich verfehlt – das Virus mutiert zudem weiter, seit Ende November hält Omikron die Welt in Atem.

Fluthelfer aus der Kurpfalz im Ahrtal

Mitte Juli werden nach heftigen Regenfällen unter anderem im rheinland-pfälzischen Ahrtal ganze Dörfer überflutet. Viele Menschen kommen ums Leben, und andere verlieren ihr komplettes Hab und Gut. Seit der Flutkatastrophe fahren auch aus der Kurpfalz immer wieder ehrenamtliche Helfer ins Ahrtal, um mit anzupacken.

Malaika Mihambo springt zu olympischem Gold

Ein August wie aus dem sportlichen Lehrbuch: Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo von der LG Kurpfalz in Oftersheim (Rhein-Neckar-Kreis) holt in Tokio (Japan) olympisches Gold. Der aus Bammental (Rhein-Neckar-Kreis) stammende Hansi Flick wird vom DFB offiziell als neuer Fußball-Bundestrainer vorgestellt.

September bis Dezember

Anfang September beginnt am Heidelberger Landgericht der sogenannte Paketbomben-Prozess. Angeklagt ist ein Rentner aus Ulm, der mehrere explosive Sendungen verschickt haben soll – unter anderem an den Getränkehersteller ADM Wild in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) und die Lidl-Zentrale in Neckarsulm (Kreis Heilbronn). Einige Wochen nach Prozessbeginn folgt dann die große Überraschung: Der Angeklagte wird aus der Haft entlassen, weil kein dringender Tatverdacht mehr besteht. Ende des Jahres wird der Mann freigesprochen.

Ärger um CDU-Gutachten

Der Oktober beschert der Mannheimer CDU neuen Ärger: Es gibt Streit um ein Gutachten, in dem es um mögliche Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit dem wegen der Maskenaffäre zurückgetretenen Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel geht. Etliche Parteimitglieder wollen das Gutachten einsehen, dürfen es aber zunächst nicht. Beim Kreisparteitag in Mannheim kochen die Emotionen schließlich so sehr hoch, dass die kommunalpolitische Veranstaltung bundesweit Schlagzeilen macht.

Aus für Waldhof-Sportchef Kientz

Wenige Tage, nachdem Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim seinen Sportchef Jochen Kientz freigestellt hat, kommt Anfang November der Kündigungsgrund ans Tageslicht. Kientz wird vorgeworfen, einen positiven Coronatest nicht an die Geschäftsführung des Vereins gemeldet zu haben. Als das Ganze auffliegt, gibt es für ihn beim Waldhof keine Zukunft mehr. Ob das verschwiegene Testergebnis Auslöser für einen Corona-Ausbruch im Verein war, der zum Ausfall einer Partie mit 1860 München im Oktober führte, blieb zunächst unklar.

Millionenklage von Kohl-Witwe abgewiesen

Ende November erleidet Altkanzler-Witwe Maike Kohl-Richter aus Ludwigshafen eine herbe juristische Niederlage: Der Bundesgerichtshof weist ihre Millionenklage wegen aus ihrer Sicht zu Unrecht veröffentlichter Zitate ihres verstorbenen Mannes Helmut Kohl ab. Nach Ansicht der Richter hat sie keinen Anspruch auf eine Entschädigung - sie stehe nur derjenigen Person zu, deren Persönlichkeitsrecht verletzt wurde, nicht aber den Angehörigen.

Lambrecht wir neue Verteidigungsministerin

Die bisherige Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) aus Viernheim wird im Dezember überraschend zur neuen Bundesverteidigungsministerin ernannt. In einer ersten Reaktion erklärt Sie:

"Es ist eine Herausforderung - und wer mich kennt, weiß, dass ich gerne große Herausforderungen annehme. Und genau so werde ich das auch in diesem Amt tun."

Streit um den "Faulen Pelz" in Heidelberg

Nicht nur die neue Ampelkoalition in Berlin sorgt im Dezember für Schlagzeilen, sondern auch die Landespolitik: Das Sozialministerium will Nägel mit Köpfen machen und bringt eine Zwischennutzung des ehemaligen Heidelberger Gefängnisses " Fauler Pelz" auf den Weg: Dort sollen psychisch kranke Straftäter untergebracht werden – gegen den Willen der Stadt.

"Auch wenn es hier sicherlich um einen Engpass geht - wir können in Heidelberg nicht jedes Problem des Landes lösen."

Und auch die Folgen der Pandemie werden immer deutlicher sichtbar: Mitte Dezember gibt es in Mannheim eine nicht angemeldete Demonstration mit rund 2.000 Gegnern der Corona-Maßnahmen. Sechs Polizisten werden leicht verletzt. Genau eine Woche später eskaliert die Situation bei einer ähnlichen Veranstaltung erneut. Diesmal werden dreizehn Beamte verletzt. Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz verurteilt die Ausschreitungen scharf: