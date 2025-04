Haßmersheim: Jäger verletzt Beifahrer durch versehentlichen Schuss

Bei einem Unfall mit einem Jagdgewehr in Haßmersheim im Neckar-Odenwald-Kreis ist am Wochenende ein Mann schwer verletzt worden.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag an der Schleuse in Haßmersheim (Neckar-Odenwald-Kreis). Drei Männer waren im Bereich der Schleuse mit dem Auto unterwegs. Zunächst berichtete die Polizei von vier Männern. Einer der Männer, ein Jäger, wollte an der Schleuse eine verletzte Nilgans mit seinem Gewehr erschießen. Sie habe im Sterben gelegen und sollte erlöst werden, heißt es im Polizeibericht.

Schuss löste sich beim Aussteigen

Als die vier Männer an der Schleuse aus dem Auto stiegen, löste sich unbeabsichtigt ein Schuss aus dem Gewehr, so berichtet die Polizei - der Beifahrer wurde durch die Gewehrkugel schwer verletzt. Er kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Die Ermittler versuchen jetzt herauszufinden, wie es zu dem Unfall kommen konnte.