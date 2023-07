per Mail teilen

Am Sonntagabend hat es auf einer Motorjacht auf dem Rhein bei Mannheim gebrannt. Zwölf Menschen mussten mit Booten gerettet werden.

Im Motorraum einer 15 Meter langen Jacht ist am Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Das Schiff befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Rhein bei Mannheim in Höhe der Theodor-Heuss-Brücke.

Laut Feuerwehr gelang es dem Schiffsführer, die Jacht in einem flachen Bereich des Rheins zu ankern und den Notruf abzusetzen. Dieser ging gegen 19:30 Uhr in der Leitstelle Mannheim ein.

Zwölf Personen an Bord gerettet

Alle Menschen an Bord konnten unverletzt mit Booten der Feuerwehren Mannheim, Frankenthal und Ludwigshafen sowie der DLRG gerettet und sicher an Land gebracht werden. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen und das Boot in eine nahe gelegene Werft schleppen.

Keine Betriebsstoffe in den Rhein geflossen

In der Werft wurde die Jacht von Experten kontrolliert. Wie die Feuerwehr mitteilte, sind trotz des Brandes keine Betriebsstoffe aus dem Boot in den Rhein ausgelaufen. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar.