Kundgebung in Mannheim gegen das iranische Regime

Der Aufruf zum Protest kam von der Initiative "Be our Voice Rhein-Neckar". Mit der Aktion will sie die Demonstrierenden im Iran unterstützen und auf die Missstände dort aufmerksam machen.

Unter dem Motto "Be our Voice Rhein-Neckar" hatte ein Bündnis von Aktivistinnen und Aktivisten aus Heidelberg und Mannheim zu einer Kundgebung auf dem Alten Messplatz in Mannheim aufgerufen. Mit der Kundgebung sollte Solidarität mit der Protestbewegung im Iran demonstriert werden. Knapp 300 Menschen wollten Protestierenden eine Stimme geben Zu der Kundgebung kamen knapp 300 Teilnehmende. Ihr Ziel: den Protestierenden im Iran eine Stimme zu geben und ihnen zu zeigen, dass ihr Widerstand gegen die iranische Regierung auch international wahrgenommen wird, so die Veranstalter. Video herunterladen (2,3 MB | MP4) In Mannheim forderten die Teilnehmenden der Kundgebung von der Bundesregierung, mehr Druck auf die iranischen Machthaber auszuüben. Nach Angaben von Amnesty International wurden seit Beginn der Proteste im Iran 300 Demonstrierende durch Sicherheitskräfte getötet.