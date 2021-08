per Mail teilen

Die Diskussion um eine Corona-Impfpflicht oder um Vorteile für Geimpfte nimmt Fahrt auf. SWR Aktuell hat Christoph Schulze dazu befragt. Er ist ärztlicher Leiter der Impfzentren des Rhein-Neckar-Kreises in Sinsheim, Weinheim und Heidelberg.

SWR Aktuell: Die Politik ist sich ein uneins. Helge Braun, Kanzleramtschef, sagt: "Wir brauchen Sonderrechte für Geimpfte." Armin Laschet dagegen: "Nein, das ist überhaupt nichts." Was ist Ihre Meinung?

Christoph Schulze: Ich persönlich halte eine Impfpflicht im Moment nicht für zielführend. Wichtig ist aber, dass wir möglichst viele Personen erreichen, die bisher noch keine Impfung in Anspruch genommen haben und versuchen, diese Personen dazu zu bringen, sich impfen zu lassen. Wir im Rhein-Neckar-Kreis versuchen das über verschiedene Wege. In unseren drei Impfzentren braucht man mittlerweile keinen Termin mehr. Auf der anderen Seite haben wir diverse Impfangebote außerhalb der Impfzentren, wie beim Heimspiel vom SV Sandhausen im Stadion oder in den Stadtzentren.

Vor dem Impfzentrum: Christoph Schulze (re.) mit (v. li:) Landrat Stefan Dallinger, Ingo Autenrieth, Vorstandschef des Uniklinikums, Landkreis-Dezernentin Doreen Kuss und Heidelbergs OB Eckart Würzner SWR

SWR Aktuell: Wie stehen Sie jetzt zu Sonderrechten für Geimpfte? Sind Sonderrechte für Geimpfte die Impfpflicht durch die Hintertür?

Christoph Schulze: Als Impfpflicht durch die Hintertür würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Wir haben Aktivitäten, die ab gewissen Inzidenzen nicht mehr möglich sind, wie zum Beispiel Restaurantbesuche oder auch Stadionbesuche. Hier würde ich es schon als sinnvoll erachten, den Anreiz zu geben, dass Personen, die geimpft, getestet oder genesen sind, dann an diesen Aktionen weiterhin teilnehmen können.

SWR Aktuell: Geimpft sein ist der Schutz gegen einen schlimmen Corona-Verlauf ist. Es kein Freifahrtschein, dass ich das Virus nicht bekomme oder auch weitergeben kann . . .

Christoph Schulze: Das ist richtig. Auch wenn ich geimpft bin, kann ich mich trotzdem in seltenen Fällen noch mit dem Corona-Virus anstecken. Das ist dann sogar schwierig, weil diese Ansteckungen oft symptomlos verlaufen. Das heißt: Ich kann trotzdem noch Träger sein und andere Personen anstecken.

SWR Aktuell: Widerspricht das nicht dem Vorstoß jetzt von Kanzleramtschef Helge Braun nach mehr Freiheiten für Geimpfte?

Christoph Schulze: Wenn alle Personen, die diese Freiheiten in Anspruch nehmen, geimpft sind, dann ist die gegenseitige Ansteckung zwischen den einzelnen Geimpften sehr, sehr gering. Wenn möglichst viele Personen geimpft sind, dann könnten die sich zwar theoretisch aneinander anstecken, aber diese Kette würde relativ schnell unterbrochen werden.

SWR Aktuell: Die Zahlen der Impfwilligen gehen trotzdem drastisch zurück. Woran liegt das?

Christoph Schulze: Ja, die Zahlen gehen drastisch zurück. Wir haben zwei Vermutungen, woran das liegen könnte. Einmal halte ich die Sommerferien für einen Faktor. Termine für die zweite Impfung in drei, vier oder neun Wochen liegen jetzt mitten in der Urlaubszeit. Hier sind die Impfzentren aber flexibel, und wir können dann vor Ort einen neuen, zweiten Termin ermöglichen. Ein anderer Grund könnte die niedrige Inzidenz sein, dass Personen das Gefühl haben, bei solchen niedrigen Inzidenzen brauchen sie sich jetzt gar nicht mehr impfen lassen. Das ist allerdings eine trügerische Sicherheit. Ohne ausreichenden Impfschutz in der breiten Bevölkerung haben wir bereits jetzt wieder steigende Inzidenzzahlen. Somit wäre jetzt genau der richtige Zeitpunkt, sich impfen zu lassen.

SWR Aktuell: Sie versuchen auch, die Leute überall mit dieser Impfung zu erwischen, wo es sehr einfach ist. Sie haben das Fußballstadion angesprochen beim SV Sandhausen. Auch im Freibad gab es Aktionen. Das sind niederschwellige, spontane Impfangebote. Ist das von Erfolg gekrönt?

Christoph Schulze: Was wir merken, ist, dass wir schon Leute erwischen. Wir würden uns natürlich wünschen, wir würden noch mehr Personen durch diese Angebote erreichen. Aber wir sind im Moment zufrieden mit den Zahlen, die wir durch diese Impfaktionen erreichen.