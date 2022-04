Gräueltaten im ukrainischen Butscha - Was machen die Bilder mit uns?

Die Bilder aus dem ukrainischen Butscha sind verstörend. Der Krieg kommt so ganz nah an uns heran. Eine Psychologin des Mannheimer ZI spricht über Ängste, die das auslösen kann.

Dr. Simona Maltese ist Psychologische Therapeutin am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim.

SWR Aktuell: Was machen solche Bilder mit uns Menschen?



Simona Maltese: Wenn wir uns mit solchen Schreckensnachrichten konfrontiert sehen, versetzen uns diese in einen Alarmzustand. Das heißt, unser Gehirn prüft, ob die Bilder bedrohlich für uns sind und ob wir aktuell und real jetzt hier in Gefahr sind. Das heißt, die Angst, die aufkommt, ist zunächst so ein Schutzmechanismus. Angst ist ein Gefühl, das uns zu einer Höchstleistung befähigt, nämlich zur Flucht. Diese Angst will also unser Überleben sichern.

Psychologin: Menschen reagieren unterschiedlich

Ist das nur Angst, die wir empfinden, in solchen Momenten, bei solchen Bildern? Oder auch eine Form von Trauer?

Primär wird Angst ausgelöst. Wir sind in so einem Überlebensmodus oder kommen da rein. Aber in der Folge können auch andere Gefühle entstehen. Da ist es wichtig, das anzuerkennen und zu sagen: "Okay, jedes Gefühl ist in Ordnung." Es kann sein, dass eine Hilflosigkeit auftritt, eine tiefe Bestürzung, absolute Überforderung.

Wieder andere sind sehr engagiert, während andere gelähmt sind. Der Umgang ist sehr individuell, der daraus resultiert.

Heißt Überlebensmodus auch, dass wir im Dauerstress sind, wenn uns das nahe geht?

Sozusagen ja. Vor allem, weil es durch die zunehmende Digitalisierung nun minütlich neue Informationen gibt. Das kann unser Gehirn, unsere Psyche überfordern. Obwohl wir hier, direkt jetzt in Deutschland keine Gefahr haben, sind wir in diesem Überlebensmodus. Was daraus resultieren kann, ist, dass wir zum Beispiel schlecht schlafen, sehr verspannt sind, dünnhäutig und gereizt oder auch unkonzentriert.

Nüchterne Gefahrenanalyse gegen die Angst

Was kann ich tun?

Zum einen ist es wichtig, eine nüchterne Gefahrenanalyse zu machen. Das heißt, erst einmal zu schauen: Hier und jetzt, bin ich gerade in Gefahr? Da ich davon ausgehe, dass wir in Deutschland wohnen und dass wir jetzt gerade hier in Sicherheit sind: "Okay, ich bin akut jetzt nicht in Gefahr." Das heißt, ich kann meinen Alltag relativ normal leben. Das ist das eine, um diesen Überlebensmodus zu stoppen, also diese dauerhafte Angst, die einfach da ist. Dann geht es darum, ein bisschen nach den Informationen zu schauen. Beziehe ich die aus seriösen Quellen? Was auch noch sinnvoll sein kann, ist auf Bilder zu verzichten, weil die noch viel emotionaler sind.

Das heißt, keine Nachrichten mehr schauen?

Ja, sondern eher anzuhören vielleicht. Oder auch den Nachrichtenkonsum bewusst zu reduzieren. Einmal morgens und einmal abends zu schauen: Okay, was sind die Neuigkeiten? Und sich dazwischen nicht dauerhaft damit zu konfrontieren. Wenn einem alles zu viel wird, auch zu sagen: "Okay, ich mache jetzt mal eine Nachrichtenpause. Ja, ich brauche diese Auszeit, die ist gut für meinen Selbstschutz."

Sie haben gesagt: Wir können eigentlich davon ausgehen, dass wir hier in Sicherheit sind und dass wir unseren Alltag relativ normal leben können. Wir tun das ja auch zwangsläufig, aber irgendwie hat man ein schlechtes Gewissen dabei.

Das ist auch völlig normal eigentlich. Wir sollten auch anerkennen, zu sagen: "Mir geht es gut. Hier ist Frieden. Ich habe Haus, Essen und Arbeit. Mir darf es doch nicht schlecht gehen." Nichtsdestotrotz dürfen wir belastet sein, auch wenn wir nicht aus einem Kriegsgebiet stammen. Ja, den Betroffenen vor Ort geht es schlecht.

Also wir dürfen das auch. Da geht es aber dann darum zu schauen: "Wie kann ich mir denn etwas Gutes tun? Was kann ich tun, was mir hilft?" Das kann zum Beispiel sein, zu sagen: "Ich behalte meine Routinen bei. Ich habe meine Tagesstruktur. Ich habe dieses Wissen, es wird weitergehen. Das Leben geht weiter. Ich sollte genauso darauf achten, zu sagen: "Ich brauche eine gute Selbstfürsorge. Also ausreichend zu schlafen, mich gesund zu ernähren, mich zu bewegen draußen an der frischen Luft und soziale Kontakte aufrechtzuerhalten." Das kann auch sehr helfen, der Austausch mit Freunden, mit Familie, weil wir dann das Gefühl auch kriegen, dass wir nicht alleine sind mit unseren Gefühlen.

Konkrete Hilfe für Menschen, die Geflüchtete betreuen

Jetzt gibt es etliche Menschen in Deutschland, die Ukrainerinnen und Ukrainer bei sich privat aufgenommen haben. Was kann man diesen Menschen raten? Wie können die damit umgehen, wenn sie merken, wie belastend das für ihre Gäste ist?

Das ist ganz wichtig, dass die Menschen eine Handreichung bekommen: Wie können sie damit umgehen? Wie sollte ihre Haltung sein? Wie sollten Gespräche geführt werden? Was können sie im Alltag tun? Dazu gibt es 20 Hinweise für Menschen, die Geflüchtete betreuen. Sie wurden zusammengestellt von "MHFA-Ersthelfer". Das ist ein Programm, da geht es um Erste-Hilfe-Kurse für psychische Gesundheit: Wie leiste ich Erste Hilfe bei psychischen Gesundheitsproblemen. Diese Hinweise finden sich auf der Homepage von MHFA Ersthelfer. Da ist eben so eine gute Handreichung, die Menschen helfen kann, sich im Umgang mit Geflüchteten sicherer zu fühlen.