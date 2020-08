Wespen sind gefühlt überall. Im Garten, im Eiscafé, in der Küche, beim Bäcker, am Badesee. Im Interview verrät der Naturschutzwart des Rhein-Neckar-Kreises, Thomas Pohl, ob die Insekten tatsächlich angriffslustiger sind, als sonst.

Frage: Man hat den Eindruck, dass die Wespen in der Pfalz und im Rhein-Neckar-Raum in diesem Jahr viel aggressiver sind als sonst. Thomas Pohl, Naturschutzwart des Rhein-Neckar-Kreises, sind Wespen tatsächlich aggressiver, oder trügt der Eindruck?

Thomas Pohl: Der Eindruck trügt. Die Wespen sind nicht aggressiver, es sind nur sehr viel mehr als in den vergangenen zwei Jahren. Es sind große Populationen, die jetzt mitten in der Brut sind. Und diese Brut mit Futter versorgen möchten. Die Wespen haben jetzt das Problem, dass sie in der Natur nicht genügend Futter finden. Deshalb dringen Sie bei uns in die Wohnungen ein. Das liegt daran, dass sie sehr schnell Temperaturunterschiede merken. Deshalb wollen Sie schnell in die warme Wohnung und sind dort auf Futtersuche.

Frage: Warum finden Sie in der Natur so wenig Futter?

Thomas Pohl: Wenn wir eine große Wespenpopulation haben, ernährt die sich normalerweise von tierischen Eiweißen. Zum Beispiel Spinnen oder Mücken. Wenn wir viele Wespen haben und wenig andere Insekten, dann kommt es zu einer Futterverknappung. Das ist regelmäßig im August der Fall, aber dieses Jahr ist es extrem.

Frage: Wovon hängt es denn ab, wie viele Wespen es im Sommer gibt und wie aggressiv sie sind?

Thomas Pohl: Die Wespen überwintern solitair. Das heißt: Im Spätherbst fliegen aus den Nestern Königinnen aus. Die werden begattet und graben sich im Garten im Boden ein. Und wenn im Frühjahr die Temperaturen steigen und die Sonne den Erdboden erwärmt, dann schlüpfen die Wespen aus und fangen an ihr Nest aufzubauen.

Wenn das Frühjahr mild ist, mit wenig nachkommenden Frösten, dann entwickeln sich die Wespenpopulationen gut.

In diesem Jahr haben viele Königinnen überlebt, haben Nester gebaut, zum Beispiel in Rollladenkästen. Und diese Nester sind schnell groß geworden. Dort wird es jetzt eng und deshalb sind die Wespen die nach draußen drängen, jetzt so auffällig.

Frage: Und was kann man tun, damit man keine Wespen im Rolladenkasten hat?

Thomas Pohl: Im Frühjahr, wenn man sieht wie die Königin einfliegt, und die ersten zehn Arbeitstiere schlüpfen und am Rollladen am Schlitz raus und rein fliegen, dann muss man aktiv werden. Dann kann man mit einer frischen Zitronenscheibe diese Wespen noch vertreiben. Sie mögen diesen Geruch überhaupt nicht.

Aber um diese Jahreszeit können Sie das vergessen: Sie könnten jetzt kiloweise Zitronenscheiben auslegen. Das interessiert die nicht mehr. Wenn die mal hinten dran ein Nest gebaut haben oder eine Brut aufgezogen haben, dann sind sie nicht mehr abzubringen davon.

Wespennest am Haus kann man nur im Frühjahr versuchen zu verhindern SWR

Frage: Haben Sie einen Trick, wie man abends beim Grillen im Garten Wespen vertreiben kann?

Thomas Pohl: In dem sie die gesamte Grillparty mit einem feinmaschigen Netz abdecken (lacht). Also das ist äußerst schwierig. Die Wespen wollen zum Grillfleisch. Auch wenn sie nach den Insekten schlagen: Sie lassen sich davon nicht abbringen. Und wenn die ersten Wespen mal Futter hatten, dann verständigen Sie, wenn sie zurückkehren, weitere Wespen über Pheromone. Die tauschen sich aus.

Es gibt verschiedene Düfte, die gegen Wespen helfen: Räucherkerzen zum Beispiel. Aber eine Grillparty mit sehr vielen Räucherkerzen ist für uns ja auch nicht besonders spaßig.