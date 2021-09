Wie geht es Senioren nach dem Corona-Sommer 2021?

Viele Bewohnerinnen und Bewohner der Alten- und Pflegeheime sind gegen Corona geimpft. Aber es gibt wieder mehr Infektionen - auch in den Einrichtungen. Die Sorgen sind groß, auch mit Blick auf Herbst und Winter.

Thomas Stumpf ist stellvertretender Geschäftsführer der Paritätischen Sozialdienste Heidelberg. Sie betreiben mehrere Häuser in der Region, wie das Mathilde-Vogt-Haus in Heidelberg-Kirchheim, das Anna-Scherer-Haus in Bammental oder die Seniorenresidenz Sonnenquartier in Neckargemünd. Er erklärt im Interview mit SWR Aktuell, was die Bewoherinnen und Bewohner beschäftigt .

SWR Aktuell: Wie geht es denn den Senioren momentan? Wie war der Sommer hinsichtlich Corona?

Thomas Stumpf: Wenn ich es vergleiche mit dem letzten Sommer, ist es weniger Normalität. Im letzten Sommer hatten wir noch relativ viel im Rahmen des Möglichen angeboten. Das Theater Heidelberg hat bei uns im Garten Aufführungen gemacht und so weiter. In diesem Sommer ist auch wetterbedingt draußen natürlich weniger möglich gewesen. Es ist ein bisschen schwieriger und zäher. Eine Verbesserung gibt es durch die Aufhebung der Besuchsregelungen, beziehungsweise der Lockerung. Es gibt so viele Änderungen, die hat man gar nicht mal alle im Blick rückwirkend. Aber jetzt durch den Wegfall der Inzidenz-Regel als alleiniger Bemessungsgrund, gerade auch für Heimbewohner und die Besuchsregelung, ist das eine klare Verbesserung. Die Impfquote liegt im Haus bei den Bewohnern und Mitarbeitern bei circa 90 Prozent. Alle anderen, die nicht wollen: Das ist so. Das muss man akzeptieren.

Sorge vor erneuten Ausbrüchen in Alten- und Pflegeheimen

SWR Aktuell: Sie haben die Impfquote angesprochen. Es treten in letzter Zeit wieder öfter Fälle in Seniorenheimen auf, bei denen sich viele Bewohner mit Corona infizieren. Viele Durchgeimpfte sind da auch dabei. Macht Ihnen das Sorgen?

Thomas Stumpf: Das macht mir ein bisschen Bauchschmerzen aus der Erfahrung heraus der Situation im letzten Winter, als kurz vor Weihnachten hier ein Ausbruch war.

"Die Zeit, die möchte keiner noch mal erleben."

Es macht mir weniger Sorgen als letztes Jahr, weil einfach die Schutzausrüstung vorhanden ist und wir ja auch kein Maskenproblem haben in dem Sinne, dass wir nicht wissen, ob die überhaupt tauglich sind oder nicht. Natürlich lässt doch auch die Impfquote hoffen, dass bei Ausbrüchen die Verläufe nicht so drastisch sind.

Pflegeeinrichtungen sind keine Krankenhäuser

SWR Aktuell: Was würden Sie sich denn wünschen, auch von Seiten der Behörden, was das Thema Corona in Seniorenheim noch anbelangt? Gibt es da noch etwas, was offen ist, bei dem Sie sagen: Da müsste man dringend dran?

Thomas Stumpf: Mit was ich mich schwer tue ist allgemein, dass zu wenig differenziert wird zwischen Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Eine Pflegeeinrichtung wie unsere hat erst mal nichts mit einem Krankenhaus zu tun. Das betrifft die Rahmenbedingungen, wie gearbeitet wird, das betrifft die Wohnatmosphäre, das Selbstbestimmungsrecht der Bewohner, die hier leben, im Vergleich zu einem Patient im Krankenhaus. Das betrifft auch die gesellschaftliche Aufgabe. Ja, wir sind ja im Prinzip so ein kleiner Mikrokosmos, der alle gesellschaftlichen Fragen in der Realität abarbeitet. Da fällt auch der Umgang mit Corona darunter, mit Einschränkungen, wie wird es akzeptiert von Bewohnern, von Besuchern. Das müssen wir ja im Prinzip versuchen zu vermitteln.

Corona-Ausbrüche in einem Pflegeheim sind jetzt besser zu vermeiden sind als im letzten Jahr, aufgrund der Schutzausrüstung und auch den Kenntnissen, die man hat.

Es ist nicht vergleichbar mit Ausbrüchen, wie sie im Krankenhaus geschehen, weil da ganz andere Rahmenbedingungen sind. Ein Pflegeheim ist ein Ort des Lebens und hat nichts mit einer Hospitalisierung zu tun. Das finde ich, das kommt zu kurz. Dadurch wird Druck auf Pflegeheime aufgebaut, die Schuldfrage gestellt, wenn ein Ausbruch geschieht, der dann verglichen wird, warum passiert es in Krankenhäuser weniger als in Pflegeeinrichtungen. Das sind ungute Situationen. Da wünsche ich mir, dass diejenigen, die damit sich beschäftigen müssen, in der Frage, welche Regelungen sind notwendig und umsetzbar, dass da mehr differenziert wird.

"Man hat hier das Gefühl, die Heime sind der Sündenbock, wenn die Intensivstationen in den Kliniken überfüllt sind."

Das sorgt aus Sicht der Heime für Unmut. Da bin ich wenig einverstanden mit gewissen Äußerungen oder auch Verständnissen von Landräten oder Bürgermeistern, Oberbürgermeistern. Das kommt mir viel zu kurz in der ganzen Debatte, weil wir müssen hier vor Ort die Lösung finden, einvernehmlich für alle.